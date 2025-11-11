Palermo, il messaggio di Gianni Ricciardo: «Grazie per tutte le emozioni, sarai sempre nel mio cuore»

Invitato come “Legend” alla grande festa per i 125 anni del Palermo, Gianni Ricciardo ha vissuto giorni di grande emozione nel capoluogo siciliano. L’ex bomber rosanero, protagonista della rinascita del club in Serie D, ha voluto ringraziare la città, la società e i tifosi attraverso un post pubblicato su Instagram, accompagnato da alcune foto scattate proprio durante la celebrazione ufficiale del club.

«GRAZIE PALERMO sempre e per sempre… per tutte le emozioni che mi hai regalato dal primo momento che ci siamo incontrati… e continui a regalarmi nel tempo! Credo che la riconoscenza e la gratitudine siano tra i sentimenti più importanti e profondi, che non smetterò mai di provare nei tuoi confronti! Grazie», ha scritto Ricciardo, aggiungendo i cuori rosa e nero e l’hashtag #palermofc.

Come sottolineato dallo stesso attaccante, l’occasione del 125° anniversario è stata anche un momento per riabbracciare l’ambiente rosanero e rivivere, insieme ai tifosi, la magia di un percorso che lo ha visto tra i protagonisti della rinascita del club. Le foto pubblicate mostrano Ricciardo sorridente durante la festa del Palermo, accanto ad altri volti storici del club, in un clima di entusiasmo e riconoscenza reciproca.