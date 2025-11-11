Juve Stabia, Ruggero premiato come miglior difensore di Serie B: «Contro il Palermo una vittoria che vale tanto»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 11, 2025

Premiato come miglior difensore della scorsa stagione di Serie B, il giocatore della Juve Stabia Marco Ruggero ha parlato a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, svoltasi ad Arezzo.

Il difensore delle Vespe, reduce dal prestigioso riconoscimento e dal successo contro il Palermo, ha espresso grande soddisfazione per il momento vissuto dalla squadra: «La voglia di ripetersi dopo un grande anno è sempre forte. Io continuo a lavorare nel modo che reputo migliore, con tanta ambizione e determinazione. Per fortuna i risultati stanno arrivando anche adesso. La vittoria contro il Palermo è stata un segnale importante, perché è arrivata dopo il ko con il Modena: abbiamo dimostrato che la squadra è viva e ha voglia di combattere».

Sguardo rivolto al futuro, Ruggero ha poi analizzato gli obiettivi stagionali: «Abate è un mister con grande voglia di arrivare. Ci ha trasmesso subito le sue idee, che noi abbiamo sposato pienamente. Stiamo lavorando bene, dobbiamo prima raggiungere la salvezza e poi cercare di fare un campionato di alta classifica. La Serie B è difficile, ma andremo avanti passo dopo passo, consapevoli di avere tanti giocatori che possono fare la differenza. Siamo fiduciosi».

