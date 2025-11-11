Juve Stabia, Ruggero premiato come miglior difensore di Serie B: «Contro il Palermo una vittoria che vale tanto»

Premiato come miglior difensore della scorsa stagione di Serie B, il giocatore della Juve Stabia Marco Ruggero ha parlato a margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, svoltasi ad Arezzo.

Il difensore delle Vespe, reduce dal prestigioso riconoscimento e dal successo contro il Palermo, ha espresso grande soddisfazione per il momento vissuto dalla squadra: «La voglia di ripetersi dopo un grande anno è sempre forte. Io continuo a lavorare nel modo che reputo migliore, con tanta ambizione e determinazione. Per fortuna i risultati stanno arrivando anche adesso. La vittoria contro il Palermo è stata un segnale importante, perché è arrivata dopo il ko con il Modena: abbiamo dimostrato che la squadra è viva e ha voglia di combattere».

Sguardo rivolto al futuro, Ruggero ha poi analizzato gli obiettivi stagionali: «Abate è un mister con grande voglia di arrivare. Ci ha trasmesso subito le sue idee, che noi abbiamo sposato pienamente. Stiamo lavorando bene, dobbiamo prima raggiungere la salvezza e poi cercare di fare un campionato di alta classifica. La Serie B è difficile, ma andremo avanti passo dopo passo, consapevoli di avere tanti giocatori che possono fare la differenza. Siamo fiduciosi».