Palermo, Bereszynski convocato dalla Nazionale polacca per le qualificazioni ai Mondiali 2026
Bartosz Bereszynski, difensore del Palermo, è stato convocato dalla Nazionale polacca per i prossimi impegni di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Una chiamata importante per il terzino rosanero, che continua così a essere un punto di riferimento anche per la selezione del suo Paese.
Come comunicato dalla federazione polacca, la squadra sarà impegnata in due gare ufficiali:
Polonia–Paesi Bassi, in programma il 14 novembre 2025 a Varsavia;
Malta–Polonia, il 17 novembre 2025 a Ta’ Qali.
Bereszynski rappresenterà così il Palermo in campo internazionale, un riconoscimento al rendimento costante del giocatore sotto la guida di Pippo Inzaghi.