Palermo, report dell’allenamento: lavoro tattico in vista del Südtirol

Febbraio 19, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (96) allenamento campo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il report della seduta odierna in preparazione alla prossima gara casalinga contro il FC Südtirol.

Allenamento mattutino per i rosanero agli ordini di Filippo Inzaghi, con il gruppo che ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento tecnico caratterizzata da esercitazioni di “torello”.

Successivamente la squadra ha svolto un lavoro specifico dedicato alla tattica offensiva, con particolare attenzione ai movimenti e alle soluzioni negli ultimi metri. A chiudere la seduta è stato un focus sui calci piazzati a favore, fondamentale che potrebbe rivelarsi decisivo nella sfida del weekend.

La preparazione dei rosanero proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare al meglio all’appuntamento del “Barbera”.

Palermo, report dell'allenamento: lavoro tattico in vista del Südtirol

Febbraio 19, 2026
