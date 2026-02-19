Modena, Dellavalle avverte: «Con la Juve Stabia è uno scontro diretto»

Vigilia importante in casa Modena, con il difensore Alessandro Dellavalle intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la SS Juve Stabia.

Il centrale gialloblù ha analizzato il momento della squadra dopo il recente cambio di passo: «Dopo la sfida con la Sampdoria, ci siamo radunati insieme allo staff e abbiamo capito che andava trovata una soluzione per uscire da quel brutto momento. Sono così arrivate due vittorie importanti, c’è sempre stata voglia di allenarsi e di farlo bene, semplicemente le cose non giravano».

Dellavalle, impiegato titolare nelle ultime gare, ha sottolineato la propria duttilità difensiva: «Mi so adattare a tutti e tre i ruoli di difesa, sulla fascia o al centro, io devo farmi trovare pronto per essere a disposizione di mister Sottil. Abiuso? Siamo amici, sabato è stato un bel duello visto che Fabio è un giocatore molto strutturato».

Guardando al prossimo impegno in trasferta, il difensore non nasconde le difficoltà: «Ci stiamo preparando sapendo che è uno scontro diretto per la classifica, giocheremo su un campo sintetico e dovremo mettere in campo le nostre armi per fare la nostra gara. Il campo non deve essere un alibi, sappiamo che è un match difficile per il terreno e l’ambiente, dobbiamo andare lì e giocare come sappiamo. All’andata abbiamo visto come la Juve Stabia sia un’avversaria difficile da affrontare».