Modena, Dellavalle avverte: «Con la Juve Stabia è uno scontro diretto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
palermo modena 1-1 (4) nieling dellavalle Pohjanpalo

Vigilia importante in casa Modena, con il difensore Alessandro Dellavalle intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro la SS Juve Stabia.

Il centrale gialloblù ha analizzato il momento della squadra dopo il recente cambio di passo: «Dopo la sfida con la Sampdoria, ci siamo radunati insieme allo staff e abbiamo capito che andava trovata una soluzione per uscire da quel brutto momento. Sono così arrivate due vittorie importanti, c’è sempre stata voglia di allenarsi e di farlo bene, semplicemente le cose non giravano».

Dellavalle, impiegato titolare nelle ultime gare, ha sottolineato la propria duttilità difensiva: «Mi so adattare a tutti e tre i ruoli di difesa, sulla fascia o al centro, io devo farmi trovare pronto per essere a disposizione di mister Sottil. Abiuso? Siamo amici, sabato è stato un bel duello visto che Fabio è un giocatore molto strutturato».

Guardando al prossimo impegno in trasferta, il difensore non nasconde le difficoltà: «Ci stiamo preparando sapendo che è uno scontro diretto per la classifica, giocheremo su un campo sintetico e dovremo mettere in campo le nostre armi per fare la nostra gara. Il campo non deve essere un alibi, sappiamo che è un match difficile per il terreno e l’ambiente, dobbiamo andare lì e giocare come sappiamo. All’andata abbiamo visto come la Juve Stabia sia un’avversaria difficile da affrontare».

Altre notizie

catanzaro-petriccione-1024x683

Catanzaro, Petriccione suona la carica: «Vogliamo rigiocare i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
pagliuca empoli

Avellino, retroscena su dietrofront Pagliuca: il volere della squadra ha inciso

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Palermo Spezia 1-0 (88) donadoni

Spezia: avanti con Roberto Donadoni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
file1 - 2026-02-19T121834.118

Serie B, Palermo-Sudtirol affidata a Crezzini: le designazioni arbitrali della 26ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
marchetti-direttore-cittadella-gdm

Marchetti: «Monza, Venezia e Palermo hanno investito tanto. Frosinone sorpresa della B»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
CASTORI

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Castori al ballo delle top. In dieci giorni Palermo e Venezia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
638116449_1226338783029422_1938301320245148557_n

Gazzetta dello Sport: “Avellino, sorpresa Ballardini: il re dei subentri riparte dalla B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-18 212236

Entella, Tirelli: «Contro il Palermo non meritavamo la sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file1 - 2026-02-18T151047.592

Dopo Desplanches, il Pescara perde anche Caligara: salterà il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 110650

Avellino, Ballardini è pronto: «Non vediamo l’ora di iniziare»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 091338

Pescara, lacrime Desplanches: stagione finita per il portiere di proprietà del Palermo, arriva Sepe

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
aglietti

Aglietti: «In A Venezia e Monza. Ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

catanzaro-petriccione-1024x683

Catanzaro, Petriccione suona la carica: «Vogliamo rigiocare i playoff»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
palermo modena 1-1 (4) nieling dellavalle Pohjanpalo

Modena, Dellavalle avverte: «Con la Juve Stabia è uno scontro diretto»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (96) allenamento campo

Palermo, report dell’allenamento: lavoro tattico in vista del Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
pagliuca empoli

Avellino, retroscena su dietrofront Pagliuca: il volere della squadra ha inciso

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Infantino

Infantino e Ceferin nel mirino: esposto alla Corte Penale Internazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026