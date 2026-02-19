Catanzaro, Petriccione suona la carica: «Vogliamo rigiocare i playoff»

Jacopo Petriccione, punto di riferimento del centrocampo giallorosso, ha parlato ai microfoni di Esperia TV, con dichiarazioni riprese da passionecatanzaro.it, analizzando il momento della squadra e gli obiettivi stagionali.

«Siamo partiti con qualche difficoltà, ma per esperienza sapevamo che ne saremmo usciti. Siamo felici di ciò che stiamo costruendo e a tutti piace sognare. Vogliamo provare a rigiocare quei playoff che sono qualcosa di magico».

Il centrocampista ha poi sottolineato la solidità del gruppo: «Dopo tre anni lo zoccolo duro è rimasto e chi arriva riesce a integrarsi bene. È un merito nostro».

Un passaggio anche sull’infortunio di Cissè, che ha rappresentato un momento delicato per la squadra: «Quando si è fatto male Cissè è stato un colpo duro, ma Mattia ha mantenuto alto il livello. Mi ha sorpreso tantissimo per l’impatto avuto».

Infine, una nota personale che racconta il forte legame con l’ambiente calabrese: «La mia famiglia si sente a casa, ed è la cosa più importante. Posso andare in campo sereno e dedicarmi solo al calcio».