Monza, Bianco avverte: «Niente cali di tensione. Siamo in 4 a lottare per la promozione»

MONZA – Vietato abbassare la guardia. Mister Bianco presenta la sfida contro la Carrarese con un messaggio chiaro: servono concentrazione e continuità per evitare errori già pagati nelle ultime settimane.

Il tema principale resta l’approccio alle gare. «Si passa sempre in svantaggio, perché? È possibile andare sotto e vincere lo stesso: lo stiamo dimostrando. Però non mi sono piaciuti alcuni episodi a livello mentale. Bene invece l’atteggiamento. Dobbiamo alzare l’attenzione generale. Con Frosinone e Juve Stabia non si possono prendere gol dopo neanche quattro minuti. Bisogna accettarlo, ma non deve accadere».

Sulle critiche legate alle scelte iniziali, Bianco risponde senza polemiche: «All’inizio non ero contento perché chi entrava non cambiava la gara. Oggi accade il contrario. Durante la settimana succedono tante cose: c’è chi rientra da un infortunio, chi ha la febbre. Sono dinamiche che solo noi conosciamo. Io ascolto i miei collaboratori e accetto le critiche. Presunzione? Posso avere mille difetti, ma non quella».

Il tecnico ha poi sottolineato la crescita del gruppo storico: «Tutti stanno alzando il livello, vedo miglioramenti generali. Dietro c’è tanto lavoro. Chi più, chi meno, sta facendo bene. Colpani fatica a trovare continuità, ma sta crescendo».

Nessuna replica alle provocazioni di Caprari: «Non devo rispondere. La risposta forse è visibile nelle prestazioni qui a Monza».

Guardando alla Carrarese, Bianco non sottovaluta l’impegno: «Ci attende una gara tosta, complicata e imprevedibile. In casa loro cambia tutto: oltre metà dei punti li hanno fatti lì. Sono cadute tante squadre. Noi stiamo bene, dobbiamo fare il nostro compito, avere autostima ma restare umili. Rispetto alla prima parte del campionato abbiamo più punti, ma serve mantenere alta l’asticella».

Sulla corsa promozione: «È difficile immaginare un numero preciso di punti. Ci sono quattro squadre che stanno lottando. L’anno scorso bastavano 68 punti, qualche anno fa serviva superare i 70. Noi dobbiamo fare più punti possibili».

Infine, l’infermeria: «Antov e Forson stanno recuperando, ma non ci saranno a Carrara. Gli altri sono tutti disponibili».

Il Monza si prepara alla trasferta con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e correggere quei dettagli che, in un campionato così equilibrato, possono fare la differenza.