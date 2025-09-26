Giornale di Sicilia: “Ranocchia, stop sul più bello. Inzaghi si affida a Gomes”

Il Palermo perde Ranocchia per infortunio. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, gli esami strumentali hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale destro: il numero 10 rosanero dovrà stare fermo per 2-3 settimane. L’assenza lo terrà fuori nelle delicate sfide contro Cesena, Venezia e Spezia, con rientro previsto dopo la sosta per la gara interna con il Modena.

Dal punto di vista tecnico-tattico, la perdita è pesante. Ranocchia è diventato rapidamente il fulcro del centrocampo di Inzaghi, garantendo ordine e continuità alla manovra. Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea i numeri del regista: 175 passaggi completati con quasi l’80% di precisione, 21 partecipazioni a conclusioni offensive, 254 palloni giocati e 12 passaggi chiave. Un rendimento da playmaker moderno, in grado di incidere in entrambe le fasi di gioco.

Il candidato principale a sostituirlo è Gomes. Le sue prestazioni, da subentrato contro il Bari e da titolare in Coppa Italia contro l’Udinese, hanno convinto lo staff tecnico. Più schermatura davanti alla difesa e solidità, che potrebbero liberare ulteriormente Segre, apparso in ottima condizione psicofisica e pronto a inserirsi senza palla.

Come evidenzia ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo perde un elemento di spessore ma ha la consapevolezza di poter contare su alternative affidabili e su un gruppo che ha dimostrato compattezza e capacità di adattamento. La sfida contro il Cesena diventa così un banco di prova per valutare non solo la solidità rosanero, ma anche la duttilità della squadra di Inzaghi.