Giornale di Sicilia: “Palermo, Pohja vede doppio: Rompere il digiuno con il record”

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il momento non è semplice né per il Palermo né per Pohjanpalo. La classe e il fiuto del gol del finlandese restano però una garanzia: per tornare a macinare punti serve il miglior Joel, a partire dalla sfida di domani al “Sannazzari” contro l’Entella.

L’ex Venezia arriva da un digiuno di cinque partite, il più lungo da quando milita in Serie B. Mai, ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, Pohjanpalo ha superato quota cinque gare senza segnare: in passato, alla sesta, è sempre arrivato puntuale il suo timbro. Domani peserà doppio: per allontanare un record negativo e per rilanciare il Palermo, reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate.

Finlandia fuori dal Mondiale, ma Pohja rientra “fresco”

La sosta ha certificato l’eliminazione della Finlandia, ma ha restituito a Inzaghi un giocatore con pochi minuti sulle gambe: 60 contro Malta, panchina intera contro Andorra. Come ricorda ancora il Giornale di Sicilia, il digiuno di Joel pesa sulle ambizioni sue e dei rosa: l’ultima rete risale alla 7ª giornata contro lo Spezia.

Nel frattempo il Palermo ha vinto solo una volta, perdendone tre senza segnare e pareggiandone una. Non solo l’attacco, ma tutta la squadra fatica a trovare soluzioni offensive pulite. Inzaghi, scrive Arena sul Giornale di Sicilia, ha provato a cambiare assetto (3-4-2-1 e 3-5-2) e ruoli (Palumbo arretrato, Pierozzi di nuovo esterno), ma le risposte definitive arriveranno solo dal campo.

L’Entella può diventare la 25ª vittima in Serie B

L’Entella non è mai stata affrontata dal finlandese. Domani potrebbe diventare la sua 25ª vittima diversa in Serie B, l’11ª dai tempi del Palermo. Negli ultimi tre anni, ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, solo due attaccanti hanno lasciato il segno a 25 squadre differenti: Massimo Coda e Brunori, l’attuale partner di reparto di Joel, anch’egli ansioso di ritrovare continuità.

Brunori, inoltre, sarà uno dei tre ex della sfida insieme a Marconi e Benali: nella stagione 2020/21 segnò tre reti con l’Entella e ha già colpito su questo campo nei playoff di C nel 2022.

Pohja è intoccabile: Inzaghi riparte da lui

Se la presenza di Brunori dal primo minuto non è scontata, quella di Pohjanpalo non è mai stata in discussione. Inzaghi lo ha sempre schierato titolare, sostituendolo solo due volte in tutto il campionato. Troppo importante per un tecnico che ha vissuto una carriera intera dentro l’area di rigore.

Il feeling offensivo dei rosa passa dai suoi movimenti, dai suoi guizzi, e forse anche dai consigli di Superpippo: fondamentali per tenere lontano quel «sei» alla voce gare senza segnare che Pohjanpalo non ha alcuna intenzione di raggiungere.