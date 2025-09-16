Corriere dello Sport: “Joel già sulle orme di Miccoli e Toni”

Joel Pohjanpalo continua a scrivere pagine importanti con la maglia del Palermo. Con i tre gol realizzati nelle prime tre giornate, il finlandese si è già preso un ruolo da protagonista. «Due reti decisive con la Reggiana e altre due domenica a Bolzano – ricorda Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport – per un totale di 4 punti conquistati quasi interamente grazie al suo contributo».

Corriere dello Sport: “Pohjanpalo bomber perfetto. Palermo lo esalta”

L’attaccante nordico, che in carriera ha già sfiorato le 200 reti tra club e nazionale, dopo l’arrivo dal Venezia nello scorso mercato invernale ha raggiunto la doppia cifra nel girone di ritorno. Ora, come sottolinea Capuano sul Corriere dello Sport, l’obiettivo è chiaro: scalare la classifica dei bomber cadetti nella storia rosanero.

Un traguardo che riporta alla mente il nome di Luca Toni, capocannoniere assoluto del Palermo con le 30 reti della stagione 2003/04, davanti a due mostri sacri come Cristiano Lucarelli e Igor Protti. «Alle spalle di Toni – ha evidenziato ancora Capuano sul Corriere dello Sport – restano le 28 reti di Carlo Radice nel 1931/32 e le 23 di Aurelio Pavesi De Marco nel dopoguerra». Da ricordare anche Giovanni De Rosa, capocannoniere della Serie B 1981/82 con 19 gol.

Oggi Pohjanpalo insegue quel gotha dei bomber, dove un posto di rilievo ce l’ha già il compagno di reparto Matteo Brunori. Nella speciale classifica di tutti i tempi, il re resta Fabrizio Miccoli con 81 reti complessive in rosanero, seguito proprio da Brunori a quota 75. Terzo ancora Carlo Radice con 62 centri, mentre oltre quota cinquanta figurano Santiago “Ghito” Vernazza (54) e lo stesso Luca Toni (51).

«Il traguardo di Joel – conclude Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport – è entrare stabilmente in questo club esclusivo, per diventare non solo l’uomo del presente, ma anche un nome scolpito nella storia rosanero».