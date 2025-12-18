Corriere dello Sport: “Palermo, Vasic e Pierozzi verso il forfait ad Avellino: le ultime”

Non arrivano buone notizie dal campo per il Palermo in vista della trasferta di Avellino. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, nella giornata di ieri Pierozzi e Vasic non si sono allenati con il resto del gruppo e la loro presenza al Partenio è fortemente in dubbio.

Per Pierozzi, in particolare, il recupero è praticamente da escludere. L’esterno toscano ha avvertito un risentimento muscolare nel corso della gara contro la Sampdoria e lo staff medico ha deciso di non correre rischi. Un’assenza pesante, considerando che Pierozzi era sempre partito titolare in tutte le 16 gare di campionato disputate finora, come soltanto Pohjanpalo e Augello, sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Al suo posto Inzaghi è orientato a schierare Salim Diakitè. Il tecnico vede nel maliano il profilo ideale per interpretare il ruolo di quinto di centrocampo, garantendo spinta, fisicità e copertura. Un’opzione che ha preso quota anche perché Gyasi, appena rientrato da un infortunio fastidioso, non sembra ancora pronto per partire dall’inizio. Inoltre, evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Diakitè è rimasto a disposizione del Palermo dopo la mancata convocazione con la sua nazionale per la Coppa d’Africa ed è stato provato proprio ieri a Torretta in quella posizione.

Da valutare anche la situazione di Vasic. Il centrocampista continua ad avvertire dolore alla spalla, colpita nell’azione del rigore procurato contro la Carrarese ormai più di due settimane fa. Le sensazioni non sono positive e, ad oggi, appare improbabile che possa essere recuperato per la gara di sabato, come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport.

Si allontana così l’idea di Inzaghi di poter avere, per la prima volta in stagione, l’intera rosa a disposizione. Un’illusione durata poco, alla vigilia di una trasferta che si annuncia già complicata sotto molti aspetti.