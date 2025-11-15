Palermo, Peda: «Ci siamo detti le cose in faccia. Ora pensiamo solo a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2025

Nell’analisi pubblicata dal Giornale di Sicilia, Roberto Parisi riporta l’intervista esclusiva rilasciata da Patryk Peda ai microfoni di RGS, in cui il difensore polacco esprime tutta la rabbia e la volontà di riscatto dopo la sconfitta di Castellammare. «Siamo arrabbiati. Quella contro la Juve Stabia è stata una brutta partita. Queste gare bisogna vincerle, siamo il Palermo».

Come sottolineato da Roberto Parisi sulle pagine del Giornale di Sicilia, la sosta è arrivata nel momento ideale per ricompattarsi e ritrovare le certezze delle prime otto giornate: «Stiamo lavorando tanto per la sfida con l’Entella. Siamo consapevoli che i risultati delle ultime partite non sono quelli che vogliamo. Voglio vincere sempre e dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Serve avere sempre il coltello tra i denti».

Dopo un buon avvio, il calo

Dopo i 15 punti ottenuti nelle prime sette giornate, il Palermo ha rallentato bruscamente: tre sconfitte pesanti, un pareggio sofferto e una sola vittoria nelle cinque gare successive. Un cambio di rendimento difficile da spiegare anche internamente.
«Non è cambiato niente rispetto all’inizio della stagione. Siamo partiti bene, ora abbiamo rallentato un po’. Dobbiamo pensare solo alla prossima gara e vincerla», ha ribadito Peda nell’intervista diffusa da RGS e ripresa dal Giornale di Sicilia.

A Torretta, intanto, lo spogliatoio si è confrontato apertamente. «Ci siamo detti le cose in faccia, com’è giusto che sia. Pressione? Non vogliamo alibi».

Peda è l’Under più utilizzato da Inzaghi fin qui, presente in tutte le partite tranne quella contro il Bari: «Sono felice dello spazio che mi sta dando l’allenatore, ma prima viene la squadra. Mi sono trovato bene quando ho dovuto sostituire Bani. È un grande giocatore, ha tanta esperienza in Serie A. Con lui posso crescere».

Entella nel mirino: “Servirà una grande prestazione”

Come ricordato da Roberto Parisi nel suo pezzo sul Giornale di Sicilia, il difensore ha già fissato l’obiettivo: «Siamo concentrati su noi stessi. Non ci interessa del Modena, del Monza o delle altre. Guardiamo solo alla partita con l’Entella. Bisogna prepararsi bene, non sarà facile: il loro campo è sintetico, servirà una grande prestazione».

Fondamentale sarà anche il sostegno dell’ambiente: «I tifosi sono con noi. Sappiamo che provano rabbia e vogliono i risultati. Solo insieme possiamo andare avanti».

