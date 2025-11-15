Corriere dello Sport: “Il Palermo riparte da Ceccaroni. È l’unico a non essere stato mai sostituito”

Nell’approfondimento pubblicato dal Corriere dello Sport, Antonio La Rosa evidenzia come Pietro Ceccaroni sia, finora, l’unico giocatore di movimento del Palermo ad aver disputato sempre tutti i 90 minuti. Il difensore ligure ha saltato soltanto la trasferta con lo Spezia per squalifica, ma per il resto è stato un titolare inamovibile: 11 presenze, tutte dall’inizio, mai sostituito.

Come sottolineato da Antonio La Rosa nel Corriere dello Sport, per rilanciarsi il Palermo ha bisogno di ripartire dalle poche certezze rimaste, e Ceccaroni rappresenta una delle più solide. Inzaghi, consapevole del valore dell’esperienza e degli uomini-guida, sa di poter contare su un difensore affidabile, costante e capace di trascinare il reparto.

Il tratto distintivo: la continuità

La continuità è la chiave del numero 32 rosanero. Non è un giocatore che “ruba l’occhio”, ma lascia il segno con prestazioni regolari e precise. Sul centrosinistra della difesa a tre, Ceccaroni offre letture, anticipo, fisicità nel gioco aereo e la capacità di proporsi in avanti.

Come ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nella scorsa stagione il difensore seppe contribuire anche in zona gol: due reti e rigori procurati, a dimostrazione di come le sue sovrapposizioni possano aggiungere soluzioni preziose alla manovra.

Ancora a secco, ma per poco

Nel 2025-2026 Ceccaroni non ha ancora segnato, ma per caratteristiche e frequenza delle proiezioni offensive è tra i candidati a inserirsi presto nell’elenco dei difensori rosanero già a segno: Bani, Pierozzi, Diakité e Peda (quest’ultimo in Coppa Italia).

Una storia che ispira: il valore delle soste

Antonio La Rosa, sul Corriere dello Sport, ripercorre anche un precedente significativo: nella scorsa stagione, con Dionisi in panchina, Ceccaroni cambiò passo proprio durante una pausa per le Nazionali. Approfittò dell’assenza di Lund e da alternativa divenne titolare fisso come terzino sinistro nella difesa a quattro.

Una storia da cui potrebbe prendere spunto anche Vasic, che proverà a sfruttare gli spiragli a centrocampo durante questa sosta in cui Inzaghi è alla ricerca di nuove soluzioni.

Situazione infortunati: segnali positivi

Ieri la squadra ha sostenuto una seduta mattutina a Torretta. Dall’infermeria arrivano indicazioni incoraggianti:

le noie fisiche di Joronen e Bani non preoccupano in vista dell’Entella,

anche Gomes spera di rientrare tra gli effettivi per il match del 22 novembre.