Palumbo: «Palermo è impossibile da rifiutare. La A? Spero di riconquistarla»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (131) palumbo

La prima intervista esclusiva stagionale di Palumbo porta la firma di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport. Il fantasista rosanero, 29 anni, è uno dei simboli della crescita del Palermo, imbattuto da 14 partite e pienamente in corsa per la promozione. Un rendimento in costante ascesa che coincide con la maturità calcistica di un giocatore arrivato in Sicilia con un obiettivo preciso: tornare in Serie A.

Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, parte dalle origini, da quella porta che sembrava chiusa troppo presto: «Feci un provino quando avevo 16 anni, ma scartato non è la parola giusta. Mi dissero “le faremo sapere” ma non mi hanno fatto più sapere niente… ».

Nell’intervista concessa a Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, Palumbo racconta il momento in cui il sogno sembrava lontano: «A quell’epoca non pensavo davvero di poter fare il calciatore, era un sogno che mi sembrava irrealizzabile. Provai nella Primavera della Ternana ma l’unico pensiero era tornare a casa, a Scampia dove sono nato. Però mi fecero un contratto e mi sono sentito quasi obbligato a rimanere. Ho cominciato a crederci e piano piano fui inserito nella rosa di prima squadra».

La svolta arriva con Osti, oggi direttore sportivo rosanero. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il fantasista ricorda così quel passaggio: «Carlo Osti (attuale ds del Palermo, ndc) che mi porta alla Sampdoria. Però comincio ad andare in prestito e approdo anche in Sicilia. A Trapani con Calori faccio bene in C, ma perdo l’intera annata successiva a Salerno, dove mi sono un po’ lasciato andar perché non giocavo mai. Avevo bisogno di sentirmi protagonista e la svolta è il ritorno a Terni grazie a Luca Leone, allora dirigente degli umbri che non finirò mai di ringraziare».

Nel colloquio con Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, inevitabile il riferimento a quei dieci minuti in Serie A con la Sampdoria: «Mi fece esordire Claudio Ranieri, a Firenze, terza di campionato. Ma quella era una Samp piena di grandi calciatori (c’erano anche Audero, Bereszynski, Augello e Verre, ndc), stava chiudendo il mercato, scelsi di andare a giocare. A Terni sentivo la fiducia, la A spero di fare ancora in tempo a riconquistarla».

Oggi il presente si chiama Palermo. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come il numero 10 rosanero abbia trovato continuità e centralità nel progetto tecnico di Inzaghi: «Da quando il Palermo mi ha voluto, il mio obiettivo è quello. Però una maglia come la rosa si accetta a prescindere, è impossibile da rifiutare. La fiducia la sento eccome, mi ha chiesto Inzaghi, su di me hanno fatto un investimento importante, vuol dire che ci credono».

I numeri raccontano di 9 assist, un dato che certifica il peso specifico del fantasista nel sistema offensivo rosanero. Nell’intervista a Paolo Vannini per il Corriere dello Sport, Palumbo non nasconde le difficoltà iniziali: «All’inizio ho fatto fatica, in ritiro ero fuori condizione, questa è una piazza che chiede tanto ed è giusto sia così. Si sente la differenza rispetto ad altri posti dove ho militato ma è una pressione buona: qui sai di non poterti accontentare, Palermo ha giocato in Europa, la gente pretende e tu devi farti trovare pronto. Quanto agli assist, sono affezionato a quello di Bari per Pohjanpalo. Joel è unico negli smarcamenti, in area ha una cattiveria spaventosa, lo schema è prendo la palla e guardo “il biondo”. Ma anche fare gol è bello e io per ora ne ho segnato solo uno; ma c’è ancora tempo… ».

L’intervista firmata da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport restituisce il ritratto di un giocatore consapevole, cresciuto attraverso ostacoli e scelte difficili, oggi punto fermo di un Palermo che sogna la Serie A. E come ribadisce lo stesso Palumbo, l’obiettivo è chiaro: riconquistare quella categoria solo sfiorata.

Altre notizie

698365afd0017.r_d.1470-672-2419

Corriere dello Sport: “Insigne freme: vuole guidare il Pescara contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (57) palumbo

Palumbo: «Vietati cali d’attenzione. Vivo a Mondello, un paradiso…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (135) johnsen

Corriere dello Sport: “Palermo, spiragli per Johnsen titolare a Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (60) spogliatoio

Palermo, doppia seduta a Torretta: Inzaghi prepara la sfida al Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 174150

La Curva Nord realizza il sogno di Alessia: viaggio a Disneyland per la piccola guerriera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 171458

“Rivederti in me…”: Amauri celebra il figlio Hugo in maglia rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file1 - 2026-02-25T141223.653

Escl. Terlizzi: «Palermo, attenzione al Pescara. Inzaghi un esempio per tutti»

Angelo Giambona Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 120355

Serie B, 27ª giornata: La Penna torna in campo, ecco tutte le designazioni arbitrali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 092936

Champions League, Aleesami riceve la maglia del Palermo prima dell’impresa a San Siro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 085019

Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 084424

Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 081651

Brunori: «A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Alla Sampdoria gruppo sano, era la mia prima scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

698365afd0017.r_d.1470-672-2419

Corriere dello Sport: “Insigne freme: vuole guidare il Pescara contro il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
palermo carrarese 5-0 (57) palumbo

Palumbo: «Vietati cali d’attenzione. Vivo a Mondello, un paradiso…»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (131) palumbo

Palumbo: «Palermo è impossibile da rifiutare. La A? Spero di riconquistarla»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (135) johnsen

Corriere dello Sport: “Palermo, spiragli per Johnsen titolare a Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Screenshot 2026-02-25 233707

Champions League: vittoria amara per la Juventus, 3-2 ai supplementari ma addio alla competizione. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026