Corriere dello Sport: “Palermo, spiragli per Johnsen titolare a Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 26, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (135) johnsen

Il Palermo prepara la trasferta dell’Adriatico con un possibile cambio sulla trequarti. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, salgono le quotazioni di Johnsen per una maglia da titolare contro il Pescara, in quella che rappresenta la prima gara di un mini-ciclo ravvicinato.

Secondo quanto evidenziato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il segnale è arrivato dalla seduta mattutina di ieri a Torretta, primo dei due allenamenti giornalieri. Nel corso di un’esercitazione specifica per reparti, il numero 7 ha agito insieme a Palumbo sulla linea dei trequartisti a supporto di Pohjanpalo. Un’indicazione tattica significativa, anche perché in mezzo al campo era presente Ranocchia, altro indizio che rafforza l’ipotesi di una titolarità del fantasista norvegese.

Antonio La Rosa, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come la scelta possa rientrare nella logica delle rotazioni. Inzaghi, infatti, dovrà gestire energie e uomini in vista di impegni ravvicinati e potrebbe optare per qualche novità nell’undici iniziale, mantenendo però intatta l’ossatura della squadra.

Da monitorare le condizioni di Bani. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il capitano ha accusato sabato un fastidio al retto femorale che, al momento, non sembra comprometterne la disponibilità per la sfida contro gli abruzzesi. Segnali positivi anche da Rui Modesto, tornato a lavorare in gruppo e ormai vicino al pieno recupero dopo l’infortunio muscolare.

Capitolo tifosi: il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Antonio La Rosa, evidenzia la misura restrittiva adottata per la trasferta di Pescara. È stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia in tutti i settori dello stadio Adriatico. I sostenitori rosanero non residenti nell’isola potranno invece acquistare esclusivamente i tagliandi per il settore ospiti. Una decisione accolta con amarezza sia dalla società sia dalla tifoseria.

La gara contro il Pescara rappresenta uno snodo importante nella corsa promozione. E come rimarca Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, le scelte di Inzaghi, a partire dall’eventuale titolarità di Johnsen, potrebbero incidere sugli equilibri di una partita tutt’altro che scontata.

