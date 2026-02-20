Repubblica: “I numeri dicono rosanero. Ma rispetto al passato le squadre di testa volano”

Il Palermo di Inzaghi viaggia a ritmo da grande stagione, ma la classifica racconta un campionato più competitivo che mai. Come evidenzia Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, dopo 25 giornate i rosanero hanno numeri superiori a quelli del Palermo dei record di Iachini e persino al Pisa allenato dallo stesso Inzaghi lo scorso anno. Eppure non basta per guardare tutti dall’alto.

Il dato più significativo riguarda i punti. La squadra oggi è a quota 48, già a un passo dai 52 totalizzati dal Palermo di Dionisi al termine della passata stagione. Un salto in avanti netto: rispetto alla 25ª giornata dello scorso anno, i rosanero hanno 17 punti in più. E, come sottolinea Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, restano ancora 13 partite da giocare.

Meglio di Iachini e del Pisa

Il confronto con il Palermo di Iachini, ultimo a conquistare la Serie A, è emblematico. Dodici anni fa, alla stessa giornata, i rosanero avevano 46 punti, due in meno rispetto alla squadra attuale. Anche sul piano offensivo il confronto sorride al presente: 42 gol segnati contro i 35 di quella squadra che poteva contare su Belotti, Dybala, Hernandez, Lafferty e Vazquez.

Anche la fase difensiva certifica la competitività della squadra di Inzaghi. I 19 gol subiti rappresentano la miglior difesa del campionato a pari merito con il Modena. Un dato migliore rispetto al Pisa della scorsa stagione, che alla stessa giornata aveva incassato 21 reti, e quasi in linea con il Palermo del 2013-14.

Eppure, come ricorda Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, la differenza sta nel contesto: allora il Palermo comandava con quattro punti di vantaggio sull’Empoli di Sarri, oggi è quarto, a tre lunghezze dal Monza, quattro dal Frosinone e cinque dal Venezia.

Scontri diretti decisivi

La corsa alla Serie A passerà inevitabilmente dagli scontri diretti. Il Palermo dovrà affrontarli tutti in trasferta: Monza il 14 marzo, Frosinone l’11 aprile e Venezia all’ultima giornata. Un calendario che alza il coefficiente di difficoltà.

Nel frattempo la 26ª giornata si apre con Frosinone-Empoli. Il Palermo ospita il Südtirol, mentre Venezia e Monza affrontano rispettivamente Pescara e Carrarese. Fino alla sosta di fine marzo si giocheranno sette turni, un segmento che potrà dare un volto più definito alla classifica.

Secondo Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, andrà in Serie A chi saprà mantenere continuità di rendimento e capitalizzare gli scontri diretti. I numeri dicono che questo Palermo è da promozione. Il campo, però, deve ancora emettere il verdetto.