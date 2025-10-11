Corriere dello Sport: “Palermo-Modena, il Barbera viaggia verso il record”

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la “caccia” al record stagionale di presenze al Renzo Barbera è ufficialmente cominciata. A sole 24 ore dall’apertura della vendita dei biglietti, sono già 21.854 i tifosi rosanero (inclusi gli abbonati) che hanno acquistato un posto per il big match Palermo-Modena, in programma il 19 ottobre.

Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il dato conferma che il Palermo di Filippo Inzaghi potrà contare su un nuovo colpo d’occhio imponente. Per la prima volta in stagione, i rosanero scenderanno in campo di domenica pomeriggio davanti a un pubblico che promette di riempire ogni settore. L’obiettivo è superare il record stagionale di 32.363 spettatori, stabilito contro il Bari, un traguardo ora più vicino che mai.

Nel frattempo, scrive il Corriere dello Sport a firma di Antonio La Rosa, la squadra ha disputato un test in famiglia a Torretta contro la formazione Primavera, con Inzaghi intenzionato a sperimentare nuove soluzioni in vista della capolista emiliana. L’unica nota negativa riguarda Bani, ancora fermo ai box per l’infortunio al flessore sinistro rimediato a La Spezia: il difensore ne avrà per almeno un mese, come confermato anche dal quotidiano sportivo romano.

Infine, come sottolineato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, proseguono i preparativi per la grande celebrazione dei 125 anni del Palermo, in programma il 1° novembre. La macchina organizzativa è già in moto e nei prossimi giorni verranno svelati eventi e iniziative dedicate alla storia rosanero, con la partecipazione di ex glorie e istituzioni cittadine.