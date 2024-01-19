Home » Palermo-Modena, arbitra Bonacina. Le designazioni della 21^ giornata di serie B

Palermo-Modena, arbitra Bonacina. Le designazioni della 21^ giornata di serie B

Gennaio 19, 2024 Redazione Ilovepalermocalcio

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 21ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 20 gennaio. Ad arbitrare la gara tra Palermo e Modena sarà Kevin Bonacina di Bergamo.

 

SAMPDORIA – PARMA Venerdì 19/01 h. 20.30

FELICIANI

COSTANZO – DI MONTE

IV: CREZZINI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: LONGO S.

 

BRESCIA – SUDTIROL h. 14.00

COSSO

ROCCA – YOSHIKAWA

IV: TOTARO

VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

 

FERALPISALO’ – CATANZARO h. 14.00

AYROLDI

MONDIN – PAGLIARDINI

IV: ANDENG

VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

 

REGGIANA – COMO h. 14.00

PEZZUTO (foto)

DEL GIOVANE – CORTESE

IV: CENTI

VAR: PICCININI

AVAR: MINELLI

 

SPEZIA – CREMONESE h. 14.00

CAMPLONE

BOTTEGONI – CATALLO

IV: PERRI

VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

 

TERNANA – CITTADELLA h. 14.00

MONALDI

CIPRESSA – GARZELLI

IV: CHERCHI

VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR: RUTELLA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

 

COSENZA – VENEZIA h. 16.15

VOLPI

MASSARA – BITONTI

IV: ALLEGRETTA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PRONTERA

 

LECCO – PISA h. 16.15

GUALTIERI

DI GIOIA – TRASCIATTI

IV: DI LORETO

VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

 

PALERMO – MODENA h. 16.15

BONACINA

PRENNA – POLITI

IV: LUONGO

VAR: CHIFFI

AVAR: MIELE

 

ASCOLI – BARI Domenica 21/01 h. 16.15

GHERSINI

PASSERI – FONTEMURATO

IV: GIGLIOTTI

VAR: MIELE

AVAR: GARIGLIO

Tags: