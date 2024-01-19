Palermo-Modena, arbitra Bonacina. Le designazioni della 21^ giornata di serie B
Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 21ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 20 gennaio. Ad arbitrare la gara tra Palermo e Modena sarà Kevin Bonacina di Bergamo.
SAMPDORIA – PARMA Venerdì 19/01 h. 20.30
FELICIANI
COSTANZO – DI MONTE
IV: CREZZINI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: LONGO S.
BRESCIA – SUDTIROL h. 14.00
COSSO
ROCCA – YOSHIKAWA
IV: TOTARO
VAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
FERALPISALO’ – CATANZARO h. 14.00
AYROLDI
MONDIN – PAGLIARDINI
IV: ANDENG
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: ZUFFERLI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
REGGIANA – COMO h. 14.00
PEZZUTO (foto)
DEL GIOVANE – CORTESE
IV: CENTI
VAR: PICCININI
AVAR: MINELLI
SPEZIA – CREMONESE h. 14.00
CAMPLONE
BOTTEGONI – CATALLO
IV: PERRI
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
TERNANA – CITTADELLA h. 14.00
MONALDI
CIPRESSA – GARZELLI
IV: CHERCHI
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: RUTELLA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
COSENZA – VENEZIA h. 16.15
VOLPI
MASSARA – BITONTI
IV: ALLEGRETTA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PRONTERA
LECCO – PISA h. 16.15
GUALTIERI
DI GIOIA – TRASCIATTI
IV: DI LORETO
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
PALERMO – MODENA h. 16.15
BONACINA
PRENNA – POLITI
IV: LUONGO
VAR: CHIFFI
AVAR: MIELE
ASCOLI – BARI Domenica 21/01 h. 16.15
GHERSINI
PASSERI – FONTEMURATO
IV: GIGLIOTTI
VAR: MIELE
AVAR: GARIGLIO