Palermo, Mignani si presenta: «Vincere sarebbe la miglior medicina per lavorare meglio»

Il nuovo tecnico del Palermo, Michele Mignani, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«La squadra sta prendendo troppi gol ma nel lungo delle partite ci sono momenti in cui sei più vulnerabile e noi dobbiamo andare sopra a questo. Ci sono allenatori che preferirebbero vincere 1-0 ma ci serve reagire e cercare di portare un pubblico importante. Vorrei che domani fosse così per dare una mano ai ragazzi. Vincere sarebbe la migliore medicina per lavorare meglio»