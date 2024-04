Il nuovo tecnico del Palermo, Michele Mignani, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Desplanches-Pigliacelli? Avevo chiesto se potevano giocare insieme. Ci sono momenti in cui ci sono priorità e credo che Pigliacelli abbia fatto un buon campionato e domani giocherà lui. In seguito farò le mie valutazioni, ma non è la mia priorità al momento».