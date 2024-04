Palermo, Mignani si presenta: «Lucioni sta bene. Playoff? Concentriamoci sulle ultime sette gare»

Il nuovo tecnico del Palermo, Michele Mignani, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Lucioni come sta? Sta bene ma riservo sempre stasera e domani mattina per fare le ultime scelte. C’è ancora una notte. Lucioni è esperto e sa gestirsi se sta bene è affidabile. Campofranco mi ha spesso parlato di Palermo ma si racconta da sè. Playoff? Onestamente da qui ai playoff ballano 7 partite e voglio concentrarmi su questo. Devo capire la condizione dei giocatori e la società ha composto una rosa con calciatori importanti. Il mio compito è capire ciò che si può migliorare. Corini? Non ci siamo sentiti. È un ragazzo che stimo e che quando incontro fa piacere. Cosa ho visto del Palermo? Ho guardato più la Sampdoria per capire come difendermi».