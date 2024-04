Palermo, Mignani si presenta: «La Samp gioca bene a calcio, è una squadra che vorrei provare a battere»

Il nuovo tecnico del Palermo, Michele Mignani, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Insigne sta bene. Sampdoria? È vero che sono nato a Genova ma è anche vero che ho 51 anni e ho imparato a gestire le emozioni. Per me la Samp è una squadra che vorrei provare a battere. La Samp è una squadra che è cresciuta e che gioca a calcio. In B ci sono squadre che giocano a calcio bene con dei valori tecnici importanti. Dobbiamo stare attenti alle loro qualità quando ci sarà possibilità. Difesa a 3? Dopo due giorni di lavoro non c’è tanto da inventare. Posso dirvi che ho cercato di capire il vestito più adatto per la squadra poi domani il campo ci dirà ma la squadra darà tutta se stessa».