Palermo, Mignani si presenta: «A Bari ho dato il meglio di me»

Il nuovo tecnico del Palermo, Michele Mignani, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Palermo alla prima giornata? Quando incontri una squadra alla prima non riesci a farti buone idee ed è difficile prepararla. Alla nona mi hanno esonerato. Con Brunori ho parlato di calcio ma non ho avuto tanto tempo per parlare. I giocatori dopo che finiscono l’allenamento hanno le loro cose da fare. Brunori sta bene, ha fatto dei gol e spero che continui».

«Tifosi Bari? Devo ringraziare la società Bari. Sono arrivato in C e purtroppo l’anno scorso è andata male. Mi sono trovato bene e sono considerate forse simili. Io a Bari ho cercato di dare il meglio di me stesso e sono stato apprezzato e spero di riuscire a fare lo stesso a Palermo».