Palermo, Mignani si presenta: «Modulo? Non c’è un ideale, tutti devono aiutare e contribuire»

Il nuovo tecnico del Palermo, Michele Mignani, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Al di là dei moduli devi cercare di capire chi hai a disposizione per cercare di metterli a proprio agio. Non c’è un ideale ma devi cercare di fare in modo che gli altri devono aiutare e contribuire. Ci sono giocatori che possono giocare a calcio possono farlo insieme. Il calcio è in continua evoluzione e gli allenatori sono sempre più bravi e ti sorprendono. Devo anche io essere bravo a cambiare modulo».