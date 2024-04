Palermo, Mignani si presenta: «Piazza difficile da rifiutare. Ho trovato gruppo sano»

Il nuovo tecnico del Palermo, Michele Mignani, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«Quando è iniziato il dialogo con il Palermo? Gardini e Rinaldo abbiamo parlato martedì. Mi hanno chiesto disponibilità e hanno fatto le loro considerazioni. La scintilla è partita facilmente, perché è difficile rifiutare questa occasione. Io sono arrivato da due giorni e sarebbe presuntuoso raccontare che ho capito tutto. Ho cercato di mettere i giocatori per dare il massimo domani. I risultati a volte non vengono ma li ho visti bene anche fisicamente. Domani affronteremo una squadra in forma ma abbiamo tutte le armi per affrontarli. Questo gruppo è sano e ha fatto punti. Quando tu partecipi ad un campionato con tanto equilibrio ma lo vedo un gruppo sano con voglia di cercare di venir fuori da questa crisi. Sotto l’aspetto tattico mi piacerebbe avere tutti ma avrò qualche defezione. Ho cercato di toccare qualche tasto per affrontare al meglio la gara di domani».