Palermo, Mignani si presenta: «Darò tutto me stesso per fare il meglio possibile»

Il nuovo tecnico del Palermo, Michele Mignani, si presenta in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Ecco le sue parole:

«È la seconda volta che subentro. In questo momento è difficile dare una risposta. Sono arrivato da talmente poco tempo ma bisogna capirlo. Questa è una squadra che ha perso qualche certezza e devo dare qualche idea che passa dalla disponibilità dei ragazzi. Devo avere fortuna per iniziare bene da domani. Stato d’animo? Quando sei a casa e guardi le partite dalla tv o dallo stadio, ti ribolle il sangue. C’è la voglia di ricominciare. Mi sarebbe piaciuto ricominciare e ho utilizzato questi giorni in cui non lavoravo per riposarmi e per capire cose. Quando c’è una possibilità di questo genere c’è voglia di dare tutto me stesso per migliorare. Questo è uno dei gruppi più importanti al mondo è hanno visto probabilmente qualcosa in me. È una società che vuole fare cose in grande e metterò tutto il mio impegno a disposizione della squadra per fare il meglio possibile».