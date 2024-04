Palermo, Gardini presenta Mignani: «Nostro ruolo è quello di portare il Palermo più in alto possibile»

Il dg del Palermo Giovanni Gardini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico rosanero Michele Mignani.

Ecco le sue parole:

«Noi siamo per il fare e non per il parlare e dobbiamo essere credibili. Questo è un nostro mantra. Ci sono dei ruoli da rispettare ed il nostro è quello di cercare di portare il Palermo più in alto possibile. Il tempo è necessario e riteniamo che sia importante avere un insieme di considerazioni. Ci sono momenti in cui determinate scelte vanno fatto come in questo momento».