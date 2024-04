Palermo, Gardini presenta Mignani: «Persona adatta e miglior opzione possibile per le nostre necessità»

Il dg del Palermo Giovanni Gardini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico rosanero Michele Mignani.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo trovato in Mignani una persona adatta e la miglior opzione possibile per le nostre necessità e siamo oggi qui per presentarlo. Non deve essere una conferenza di bilancio ma era giusto dare spiegazioni. Non è stato fatto prima per la classifica per la valutazione complessiva e c’erano i presupposti per continuare. Io penso che sia opportuno non fare i bilanci perché rimangono almeno sette partite importanti e speriamo in qualcosa in più ma i bilanci si faranno a fine stagione. Bisogna lavorare con maggiore partecipazione e cercare di fare e di parlare poco».