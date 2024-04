Palermo, Gardini presenta Mignani: «Ringraziamo Corini per il lavoro svolto. Nostro obiettivo non cambia»

Il dg del Palermo Giovanni Gardini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il nuovo tecnico rosanero Michele Mignani.

Ecco le sue parole:

«Mi preme ringraziamo Eugenio e il suo staff. Per il supporto e la crescita che ha dato. i viaggi hanno un inizio e una fine. Non cambia nulla rispetto al nostro viaggio che abbiamo assieme, essere competitivi in b. In questa stagione abbiamo avuto vicissitudini. Nonostante un pubblico che ci sentiamo di ringraziare. Non siamo riusciti a rispondere alle loro e alle nostre aspettative. Domani siamo oltre i 20 mila spettatori e dobbiamo avere rispetto. Dobbiamo essere consapevoli che non è facile gestire le pressioni in questa piazza. Lo so da nei momenti in cui si entra a far parte di questa famiglia. Riteniamo con grande competenza e nell’ultimo mese abbiamo fatto delle considerazioni e abbiamo deciso di interromperlo dopo Pisa perché pensavamo non ci fossero più le condizioni. Non cambia il nostro obiettivo ma siamo in ritardo e abbiamo perso le certezze. Abbiamo deciso di operare il cambio. Farlo è stato normale cercare dei profili che ritenevamo opportuno poter portare a casa e per questo abbiamo scelto Mignani fino al 2025. Non ci sono situazioni momentanee ma questo non vuol sminuire il lavoro fatto».