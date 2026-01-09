Giornale di Sicilia: “Palermo, infermeria vuota: contro il Mantova ballottaggio Gyasi–Le Douaron”

PALERMO – Il mercato resta in stand-by, ma il Palermo guarda con fiducia al campo. In vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Mantova, Inzaghi potrà contare sull’intero organico a disposizione e valutare con calma le scelte per l’undici iniziale. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero ha l’imbarazzo della scelta e può permettersi di “sfogliare la margherita” prima di decidere chi mandare in campo al Martelli.

Tra le note positive c’è il pieno recupero di Bereszynski, che amplia ulteriormente le opzioni difensive. Non è escluso che Superpippo possa lanciare subito dal primo minuto l’ex Sampdoria, con Pierozzi destinato ad agire da laterale destro nel centrocampo a quattro. Un’ipotesi concreta, sottolineata ancora dal Giornale di Sicilia, che conferma la volontà di Inzaghi di dare continuità all’assetto visto nelle ultime settimane.

Gli unici dubbi di formazione riguardano il reparto offensivo. Il ballottaggio principale è quello tra Gyasi e Le Douaron, con quest’ultimo al momento leggermente favorito. Per il resto, poche incertezze e una squadra che sembra avere già una fisionomia ben definita, come evidenziato da Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia.