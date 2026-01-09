Giornale di Sicilia: “Palermo e il mercato. Gli obiettivi restano Tramoni e Magnani”

PALERMO – Il campo resta la priorità, ma il Palermo continua a muoversi con attenzione anche sul fronte mercato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero mantiene aperti entrambi i tavoli principali: quello legato all’attacco e quello relativo alla difesa.

Per il reparto offensivo, l’obiettivo principale resta Tramoni, profilo ritenuto ideale per qualità e caratteristiche, anche se l’operazione presenta ostacoli economici non trascurabili. Parallelamente, in difesa continua il rebus Magnani: la situazione del centrale, attualmente alla Reggiana, è resa ancora più complessa dal problema muscolare che ne ha rallentato ogni possibile sviluppo. Un’incognita che, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, tiene il Palermo in una fase di attesa prudente.

Capitolo uscite. Tra i dossier monitorati con maggiore attenzione c’è quello legato a Corona. L’attaccante palermitano resta infatti nel taccuino di diverse società di Serie B ed è considerato pronto a tentare l’affondo decisivo. Una situazione fluida, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni qualora arrivassero proposte concrete.