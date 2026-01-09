Giornale di Sicilia: “Palermo e il mercato. Gli obiettivi restano Tramoni e Magnani”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

PALERMO – Il campo resta la priorità, ma il Palermo continua a muoversi con attenzione anche sul fronte mercato. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero mantiene aperti entrambi i tavoli principali: quello legato all’attacco e quello relativo alla difesa.

Per il reparto offensivo, l’obiettivo principale resta Tramoni, profilo ritenuto ideale per qualità e caratteristiche, anche se l’operazione presenta ostacoli economici non trascurabili. Parallelamente, in difesa continua il rebus Magnani: la situazione del centrale, attualmente alla Reggiana, è resa ancora più complessa dal problema muscolare che ne ha rallentato ogni possibile sviluppo. Un’incognita che, come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, tiene il Palermo in una fase di attesa prudente.

Capitolo uscite. Tra i dossier monitorati con maggiore attenzione c’è quello legato a Corona. L’attaccante palermitano resta infatti nel taccuino di diverse società di Serie B ed è considerato pronto a tentare l’affondo decisivo. Una situazione fluida, evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni qualora arrivassero proposte concrete.

Ultimissime

Giornale di Sicilia: “Frecciarossa Augello, il Palermo corre veloce a sinistra”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi pronto a sgasare”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Giornale di Sicilia: “Palermo, missione clean sheet anche in trasferta”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Giornale di Sicilia: “Palermo e il mercato. Gli obiettivi restano Tramoni e Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026

Giornale di Sicilia: “Palermo, infermeria vuota: contro il Mantova ballottaggio Gyasi–Le Douaron”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 9, 2026