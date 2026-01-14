Motivi familiari e pressing di Inzaghi: Magnani rientra a Palermo

L’avventura di Giangiacomo Magnani alla Reggiana si è chiusa. La gara di Genova contro la Sampdoria del 27 dicembre è stata l’ultima in maglia granata per il centrale classe 1994, che rientrerà al Palermo risolvendo in anticipo il prestito. A ricostruire la vicenda è Giuseppe Marotta su Il Resto del Carlino, che spiega come la decisione sia stata comunicata dal giocatore alla società emiliana nella serata di lunedì.

Il ritorno in Sicilia è stato fortemente voluto dal Palermo e da Filippo Inzaghi, convinti che Magnani possa rappresentare un rinforzo determinante nella corsa alla promozione. Secondo Giuseppe Marotta su Il Resto del Carlino, l’allenatore rosanero punta sulla solidità del difensore per costruire una retroguardia di livello, anche in prospettiva di una possibile coppia con Bani, altro ex granata, formando una vera muraglia per la categoria.

Magnani era approdato alla Reggiana in estate per motivi familiari, scegliendo di tornare a Reggio Emilia per stare vicino ai propri cari. Una situazione che, come sottolinea ancora Giuseppe Marotta sulle colonne de Il Resto del Carlino, sembra ora in miglioramento, consentendo così il rientro anticipato al Palermo e la conclusione del prestito.

C’è però anche l’aspetto fisico da considerare. L’ex numero 96 granata è attualmente infortunato: il bollettino medico della Reggiana ha evidenziato una lesione al vasto intermedio della gamba destra, con tempi di recupero stimati in circa venti giorni. Un problema rimediato dopo una botta subita proprio contro la Sampdoria, che dovrebbe consentirgli di tornare disponibile a inizio febbraio, come ricostruito da Giuseppe Marotta su Il Resto del Carlino.

Dal punto di vista tecnico, Magnani rappresentava un vero lusso per la Reggiana di Dionigi, che ora dovrà intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato in difesa. In pole position per la sostituzione c’è Francesco Vicari, ormai ai margini del Bari. Intanto il Palermo riabbraccia un difensore ritenuto fondamentale per alzare il livello della rosa e alimentare il sogno Serie A, come ribadito ancora da Giuseppe Marotta su Il Resto del Carlino.