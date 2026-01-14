Il Secolo: “Spezia, Adamo e Sernicola si scaldano per Palermo”

Il mercato dello Spezia entra nella fase decisiva e prende una direzione sempre più chiara. Mattia Valoti ha detto sì e l’operazione è stata formalizzata: il centrocampista arriva dalla Cremonese dopo una lunga trattativa condotta con determinazione dal direttore sportivo Melissano. A ricostruire i passaggi è Armando Napoletano su Il Secolo XIX – edizione La Spezia, che sottolinea come lo Spezia abbia superato la concorrenza del Cesena approfittando delle esitazioni del club romagnolo.

Valoti firmerà un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di permanenza in Serie B, arricchito da una serie di bonus. Il giocatore svolgerà subito le visite mediche e potrebbe aggregarsi al gruppo in partenza per Palermo, anche se difficilmente partirà titolare. Un innesto importante per un centrocampo destinato a cambiare pelle, come evidenzia ancora Armando Napoletano sulle colonne de Il Secolo XIX – La Spezia.

Parallelamente è imminente anche l’arrivo del giovane Alessandro Romano. Il centrocampista svizzero non è stato convocato da Gasperini per la Coppa Italia e attende il nulla osta definitivo per trasferirsi allo Spezia. Stesso percorso di Valoti: possibile convocazione per Palermo, ma impiego dal primo minuto improbabile. Intanto, nel mezzo, si è riaperta anche la pista che porta a Giuseppe Leone della Juve Stabia, profilo su cui lo Spezia sarebbe pronto a investire seriamente. Se l’operazione dovesse decollare, verrebbe accantonata definitivamente la soluzione Bellemo, come spiegato da Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia.

Capitolo attacco: qui la frenata è netta. I contatti per Pedro Mendes non hanno prodotto gli sviluppi attesi e l’operazione è ora fortemente in bilico. L’attaccante ha dato l’assenso, ma le incertezze dell’entourage hanno spinto lo Spezia a fissare un ultimatum di 48 ore. Una situazione che ha irrigidito i rapporti con il Modena e che potrebbe portare a una rottura definitiva. Restano sullo sfondo le alternative Skjellerup del Sassuolo e l’ipotesi Nzola, oltre a eventuali profili dall’estero, anche se Melissano e Donadoni preferiscono giocatori già abituati alla categoria, come sottolinea ancora Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia.

Intanto Donadoni lavora già in chiave anti-Palermo. Dopo l’esordio convincente, il tecnico aquilotto valuta l’impiego dal primo minuto dei nuovi, con Adamo e Sernicola sulle corsie esterne e Radunovic confermato tra i pali. Possibili novità anche in difesa, con Mateju che potrebbe rientrare. Segnali di un gruppo concentrato, testimoniati anche dalla richiesta di allenarsi da parte di alcuni giocatori nel giorno di riposo. Lo Spezia prepara così la trasferta del Barbera, mentre la prevendita per il settore ospiti è già attiva, come riportato ancora da Armando Napoletano su Il Secolo XIX – La Spezia.