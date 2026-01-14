Reggiana, Fico fa chiarezza: «Su Magnani valuteremo, Rozzio resta»

La linea della Reggiana sul mercato è chiara: ogni eventuale uscita verrà immediatamente compensata con un nuovo innesto. A ribadirlo è il vicepresidente Giuseppe Fico, che fa il punto sulle strategie del club granata. Come riporta Luigi Cocconcelli sulla Gazzetta di Reggio, le somme derivanti da eventuali cessioni o risparmi sugli ingaggi verranno subito reinvestite per rafforzare la squadra.

Il primo nome in uscita è quello di Manuel Marras. L’esterno destro è ormai diretto al Brescia, dove firmerà un contratto biennale. L’operazione garantirà alla Reggiana circa 50 mila euro più bonus, oltre a un alleggerimento del monte ingaggi utile anche per intervenire sul reparto offensivo. Come spiega ancora Luigi Cocconcelli sulla Gazzetta di Reggio, il rinnovo non è stato trovato a causa di richieste economiche considerate fuori dai parametri societari.

Capitolo difesa. Fico ha chiarito la posizione del club su Giangiacomo Magnani, possibile uomo mercato, senza però alimentare allarmismi:

«Non credo proprio che Rozzio voglia cambiare aria. Per Magnani il discorso è diverso, se dovesse partire dal lato umano sarei molto contento e sollevato, perché vorrebbe dire che ha risolto la propria situazione personale. La questione è in divenire e nel caso di ritorno in Sicilia di sicuro arriverebbe qualcun altro».

Un passaggio riportato integralmente da Luigi Cocconcelli sulla Gazzetta di Reggio, che conferma come il capitano della Reggiana resti Rozzio, mentre su Magnani ogni valutazione resta aperta.

Intanto è praticamente definita l’uscita di Tomas Lepri, destinato alla Sambenedettese in prestito. Sul fronte entrate vengono invece smentite alcune indiscrezioni, come l’ipotesi di un doppio affare con il Vicenza. Sulla vicenda Buso, il club rimanda al direttore sportivo Fracchiolla, che segue direttamente le operazioni. Tutti aspetti ribaditi ancora da Luigi Cocconcelli sulle colonne della Gazzetta di Reggio.

Infine, uno sguardo al futuro societario. Fico ha confermato la disponibilità ad accogliere eventuali supporti esterni, pur ribadendo la solidità dell’attuale proprietà. Una posizione di equilibrio e prudenza, come sottolinea Luigi Cocconcelli sulla Gazzetta di Reggio, che fotografa una Reggiana attenta a non indebolirsi e pronta a intervenire sul mercato solo alle giuste condizioni.