Palermo, Magnani rientra in città: presto a disposizione di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
622801848_1328394775972604_5260784269911080471_n

Giangiacomo Magnani è rientrato a Palermo insieme alla sua famiglia. Il difensore rosanero ha fatto ritorno in città dopo la conclusione anticipata del prestito alla Reggiana, legata a note vicende di carattere familiare.

Magnani sta proseguendo il percorso di recupero dall’infortunio che lo aveva fermato nelle scorse settimane e, secondo le prime indicazioni, dovrebbe tornare presto a disposizione di Filippo Inzaghi. Il rientro del centrale rappresenta un’opzione in più per il reparto difensivo, in un momento delicato della stagione.

Lo staff medico del Palermo continuerà a monitorarne le condizioni nei prossimi giorni, con l’obiettivo di reinserirlo gradualmente nel lavoro con il gruppo. La tempistica del rientro in campo dipenderà dalle risposte fisiche del giocatore, ma la sensazione è che Magnani possa tornare utile nel breve periodo.

Il suo ritorno amplia le soluzioni difensive a disposizione di Inzaghi, che potrà contare su un elemento di esperienza per il prosieguo del campionato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

622801848_1328394775972604_5260784269911080471_n

Palermo, Magnani rientra in città: presto a disposizione di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
e3e7b5e1-al-EY-55c4cb79

Palermo ed Etihad Airways insieme: avviata una nuova partnership

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
longo conferenza bari

Repubblica: “Venerdì arriva il Palermo. Sette giorni per rifare il Bari, a Longo servono più rinforzi”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
Screenshot 2026-01-27 084818

Repubblica: “Tramoni al Palermo, affondo decisivo. Il giocatore dice sì ai rosa”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026
tramoni

Il Tirreno: “Tramoni-Palermo, Pisa prende tempo”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 27, 2026