Palermo, Magnani rientra in città: presto a disposizione di Inzaghi

Giangiacomo Magnani è rientrato a Palermo insieme alla sua famiglia. Il difensore rosanero ha fatto ritorno in città dopo la conclusione anticipata del prestito alla Reggiana, legata a note vicende di carattere familiare.

Magnani sta proseguendo il percorso di recupero dall’infortunio che lo aveva fermato nelle scorse settimane e, secondo le prime indicazioni, dovrebbe tornare presto a disposizione di Filippo Inzaghi. Il rientro del centrale rappresenta un’opzione in più per il reparto difensivo, in un momento delicato della stagione.

Lo staff medico del Palermo continuerà a monitorarne le condizioni nei prossimi giorni, con l’obiettivo di reinserirlo gradualmente nel lavoro con il gruppo. La tempistica del rientro in campo dipenderà dalle risposte fisiche del giocatore, ma la sensazione è che Magnani possa tornare utile nel breve periodo.

Il suo ritorno amplia le soluzioni difensive a disposizione di Inzaghi, che potrà contare su un elemento di esperienza per il prosieguo del campionato.