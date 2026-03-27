Palermo, l’omaggio della Curva Nord a Ferrara: striscione ai funerali dell’ex presidente

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
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Un gesto carico di significato, nel segno dell’appartenenza e della memoria. Questa mattina, in occasione dei funerali di Giovanni Ferrara, ex presidente del Palermo, una delegazione della Curva Nord ha voluto rendere omaggio con uno striscione esposto nei pressi della cerimonia.

«La tua presidenza esempio di appartenenza»: questo il messaggio scritto dai tifosi rosanero, a testimonianza del legame ancora vivo tra Ferrara e la piazza palermitana. Un tributo semplice ma diretto, che racconta il rispetto e l’affetto maturati negli anni nei confronti di una figura che ha segnato una fase importante della storia del club.


La presenza dei tifosi e il messaggio esposto confermano quanto l’ex presidente sia rimasto nel cuore della gente rosanero, non solo per il suo ruolo istituzionale, ma anche per l’impegno e la passione dimostrati durante il suo percorso alla guida della società.

Un ultimo saluto nel segno dell’identità e della memoria, valori che continuano a unire squadra e tifoseria.

 

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