Palermo, le prospettive per il campionato dopo il successo di Lecco

Il Palermo consolida il suo piazzamento in zona play-off della Serie B dopo aver espugnato il terreno di gioco del Lecco con il punteggio di 1-0. Quali sono le prospettive dei rosanero allenati da Eugenio Corini in vista dei prossimi match? La squadra può ancora credere in qualcosa in più, magari a una promozione diretta nella massima serie?

La situazione in classifica

Il successo di Lecco non ha fatto altro che rafforzare la posizione del Palermo in classifica. Attualmente i siciliani sono quinti con 49 punti e hanno appena superato il Catanzaro. La quarta piazza occupata dal Como dista solo tre lunghezze e sarebbe molto importante raggiungerla per superare un turno e andare direttamente verso le semifinali dei play-off. Questi ultimi possono essere considerati praticamente raggiunti, visti i 12 punti di vantaggio su Pisa e Cittadella a nove giornate dal termine.

Il club di Corini dovrebbe davvero compiere un suicidio sportivo per non riuscire a giungere alla tanto sospirata fase post-season. Le ultime due sconfitte consecutive contro Ternana e Brescia avevano destato qualche preoccupazione, ma la squadra è sul pezzo nonostante faccia un po’ più fatica rispetto a inizio stagione, quando sembrava persino in grado di contrastare il Parma per la leadership del campionato e puntare alla Serie A senza la coda dei play-off.

Oggi questa aspirazione appare ben più complicata, dato che la Cremonese seconda in graduatoria dista sette punti. Ad ogni modo, a Palermo non ci si arrende mai e il sogno di tornare in Paradiso è ancora a portata di mano. La squadra è forse meno brillante rispetto a qualche mese fa, ma mantiene una certa efficacia e ciò si è visto anche in occasione del difficile incontro contro il Lecco, ormai sempre più a un passo dalla retrocessione, ma assolutamente non domo e rassegnato.

Un Palermo non brillante, ma pratico

Diciamoci la verità: il gioco del Palermo in casa del Lecco ha entusiasmato ben poca gente e i siciliani torneranno dalla Lombardia con i tre punti come aspetto più positivo. Non a caso, tra i migliori in campo va segnalato il portiere rosanero Mirko Pigliacelli, che ha compiuto un intervento straordinario nel corso del primo tempo sul colpo di testa della punta lecchese Roberto Inglese. L’estremo difensore è stato senz’altro un grande protagonista della partita insieme all’intero reparto arretrato, capace di rintuzzare con successo gli attacchi ficcanti degli avversari.

Ovviamente, non bisogna dimenticare Ionut Nedelcearu, difensore rumeno che al 36° minuto ha segnato la rete decisiva con un colpo di testa, sul cross di Gomes. Il team di Corini è sempre molto efficace e preciso sul gioco aereo e, non a caso, è la compagine che ha segnato la maggior quantità di reti di testa. Per il resto, c’è stato davvero poco da segnalare in attacco, con momenti di spettacolo piuttosto rari. Ad ogni modo, dopo due sconfitte consecutive, l’unico vero obiettivo era quello di tornare a vincere.

Il Palermo è riuscito nel suo intento nonostante non sia stato assolutamente facile. Il campo molto sporco e pesante non ha assolutamente aiutato i rosanero e l’unica palla gol del primo tempo è stata del bomber Brunori, neutralizzato al meglio dal portiere avversario Melgrati. Nella ripresa, la squadra non ha fatto altro che difendere il vantaggio, quasi annullandosi del tutto in fase offensiva. Dall’altra parte, il fanalino di coda ha provato a pareggiare grazie a Degli Innocenti, ma senza alcun risultato positivo.

Tre punti fondamentali per le prossime partite

La conquista dei tre punti era davvero fondamentale per un Palermo che appariva abbastanza spento nelle ultime settimane. Superare il Catanzaro e avvicinarsi a Como e Venezia è stata senz’altro un’ottima iniezione di fiducia in vista dei prossimi match, ma si spera che non rimanga una piccola soddisfazione fine a se stessa. Infatti, sotto l’aspetto relativo alle prestazioni, sembra esserci davvero poco da salvare in vista dei prossimi impegni di campionato.

La classifica continua comunque a sorridere ai siculi e le prospettive per avere una parte finale di stagione ricca di soddisfazione ci sono tutte. A tal proposito, il prossimo match casalingo contro il Venezia potrebbe assumere un ruolo decisivo. Battere la terza in classifica potrebbe riavvicinare il Palermo alle posizioni che contano davvero, magari sperando in un passo falso della Cremonese, di scena in trasferta contro il Sudtirol, e del Como, che giocherà in casa contro il Pisa.

Ciò che sembra evidente è che questo campionato di Serie B abbia ancora tanto da dare e gli appassionati di siti di scommesse sportive come gazzabet.it possano divertirsi non poco con match mai scontati, e quote molto interessanti. Non resta altro da fare che attendere i prossimi incontri e seguire il Palermo nella sua rincorsa alla Serie A, ormai mancante dalla stagione 2016-17.