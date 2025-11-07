Palermo, in trasferta serve la svolta: a Castellammare per confermare il 5-0 sul Pescara

È arrivato il momento di mettere le ali anche lontano dal “Barbera”. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Palermo riparte dal travolgente 5-0 contro il Pescara, una vittoria dal forte valore simbolico e tecnico che ha cancellato la delusione per il precedente ko interno con il Monza. Adesso, però, serve dare continuità: il prossimo banco di prova sarà la trasferta di Castellammare di Stabia, dove la squadra di Filippo Inzaghi dovrà confermare di aver definitivamente archiviato il momento difficile — un solo punto in tre partite e una sconfitta inattesa a Catanzaro.

Il match con la Juve Stabia presenta diverse similitudini proprio con la gara persa in Calabria: avversario compatto, in cerca di riscatto, e un ambiente pronto a sfruttare la spinta del pubblico per invertire la rotta. Il tecnico rosanero è consapevole che, per evitare brutte sorprese, servirà la stessa intensità e lucidità viste nell’ultima uscita casalinga.

Come sottolinea ancora il Giornale di Sicilia, il Palermo ha disputato solo quattro gare esterne, meno di qualsiasi altra squadra del torneo. Le prossime due — con Juve Stabia e Virtus Entella — potranno indirizzare la stagione dei rosanero. La formazione di Inzaghi, reduce da una trasferta amara a Catanzaro (1-0 firmato Cissé), ha però buoni precedenti in Campania: non perde in 13 partite consecutive in terra campana, con 8 vittorie e 5 pareggi, mantenendo la porta inviolata in sette occasioni. L’ultimo ko risale addirittura al 12 ottobre 2002, contro la Salernitana (3-1).

C’è tuttavia un’eccezione da non dimenticare: nei playoff della scorsa stagione la Juve Stabia eliminò proprio il Palermo vincendo 1-0 al “Menti” grazie a un gol di Adorante. E sarà proprio lo stadio stabiese il teatro della nuova sfida. Le vespe, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, hanno disputato quattro gare casalinghe senza sconfitte (2 vittorie e 2 pareggi), subendo un solo gol — quello di Mancuso del Mantova — e mantenendo la porta inviolata nelle restanti tre.

Un dato che impone massima attenzione a Pohjanpalo e compagni: per violare la difesa campana servirà il miglior Palermo, quello compatto e spietato visto contro il Pescara. Dopo il successo più largo della stagione, Inzaghi chiede ai suoi continuità e maturità. L’obiettivo è chiaro: svoltare anche in trasferta per restare agganciati alle prime posizioni della Serie B.