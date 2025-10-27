Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara il turn over: con il Monza serve una scossa”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Come sottolinea Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, la prova di maturità del Palermo passa ora dal prossimo ostacolo: il Monza, reduce da tre vittorie consecutive e fresco di sorpasso in classifica. Un test durissimo, ideale per misurare lo spessore di una squadra che ambisce ai vertici della Serie B.

Secondo Vannini, Filippo Inzaghi è pronto a cambiare molto, indipendentemente dalla sconfitta del Ceravolo. L’obiettivo è duplice: ritrovare energie fresche e migliorare la proposta offensiva. Il giornalista del Corriere dello Sport evidenzia infatti come il Palermo, in diverse occasioni, si sia mostrato troppo lezioso, con poca verticalità e scarsa precisione nei cross, anche quando riesce ad arrivare sul fondo.

Contro il Monza serviranno quindi corsa, aggressività e solidità. Come scrive Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero sta pensando al rilancio di Claudio Gomes dal primo minuto e a un turno di riposo per Ranocchia, mentre in attacco dovrebbe tornare titolare Matteo Brunori, chiamato a vivacizzare l’area avversaria. Non tanto per il digiuno realizzativo — che dura dal 9 maggio — quanto per restituire brillantezza negli ultimi sedici metri.

Con Bani e Gyasi ancora ai box, però, le alternative restano limitate. Toccherà quindi a Inzaghi trovare il giusto equilibrio tra rotazioni e intensità, come sottolinea Vannini nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, per riportare il Palermo sui binari giusti e non disperdere quanto costruito nelle prime giornate.

Ultimissime

Monza, Galazzi in dubbio per Palermo: Bianco valuta le condizioni dell’esterno

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Giornale di Sicilia: “La zona rossa non regge. Lite e coltellate nel cuore di Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, che frenata. Una vittoria nelle ultime 5”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Giornale di Sicilia: “Il Palermo non si accende più, i gol arrivano col contagocce”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025

Palermo, l’allarme è suonato. Ora servono nervi saldi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2025