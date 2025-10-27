Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi prepara il turn over: con il Monza serve una scossa”

Come sottolinea Paolo Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, la prova di maturità del Palermo passa ora dal prossimo ostacolo: il Monza, reduce da tre vittorie consecutive e fresco di sorpasso in classifica. Un test durissimo, ideale per misurare lo spessore di una squadra che ambisce ai vertici della Serie B.

Secondo Vannini, Filippo Inzaghi è pronto a cambiare molto, indipendentemente dalla sconfitta del Ceravolo. L’obiettivo è duplice: ritrovare energie fresche e migliorare la proposta offensiva. Il giornalista del Corriere dello Sport evidenzia infatti come il Palermo, in diverse occasioni, si sia mostrato troppo lezioso, con poca verticalità e scarsa precisione nei cross, anche quando riesce ad arrivare sul fondo.

Contro il Monza serviranno quindi corsa, aggressività e solidità. Come scrive Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero sta pensando al rilancio di Claudio Gomes dal primo minuto e a un turno di riposo per Ranocchia, mentre in attacco dovrebbe tornare titolare Matteo Brunori, chiamato a vivacizzare l’area avversaria. Non tanto per il digiuno realizzativo — che dura dal 9 maggio — quanto per restituire brillantezza negli ultimi sedici metri.

Con Bani e Gyasi ancora ai box, però, le alternative restano limitate. Toccherà quindi a Inzaghi trovare il giusto equilibrio tra rotazioni e intensità, come sottolinea Vannini nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, per riportare il Palermo sui binari giusti e non disperdere quanto costruito nelle prime giornate.