Palermo, Inzaghi ritrova Bani: la difesa cerca l’equilibrio perduto

Il ritorno di Bani accende un segnale di fiducia per il Palermo. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il difensore è tornato ad allenarsi a pieno regime nella seduta di Torretta e sarà a disposizione di Inzaghi per la trasferta di Chiavari contro l’Entella. Una notizia che il Corriere dello Sport definisce significativa, perché la presenza dell’ex capitano del Genoa si “sente” sia per esperienza sia per qualità nella costruzione dal basso.

Tuttavia, come sottolineato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo ha subito gol anche con Bani in campo. L’uscita anticipata al “Menti”, dovuta a un fastidio fisico, non cancella il dato più evidente: la squadra di Inzaghi non è invulnerabile. Con 9 reti al passivo, i rosanero vantano comunque la terza miglior difesa del torneo, ma ciò che preoccupa – scrive il Corriere dello Sport – è la facilità con cui, nelle ultime settimane, la linea arretrata è stata sorpresa.

Allarme difesa

Un solo clean sheet nelle ultime sei partite rappresenta un campanello d’allarme inequivocabile. La sfida contro il Pescara, che aveva interrotto la serie di gol subiti, è stata un’eccezione in un ciclo complicato. Dopo lo 0-0 con il Venezia del 30 settembre, sono arrivati 7 gol incassati, molti dei quali – ricorda Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport – frutto di errori individuali, disattenzioni collettive e spunti di qualità degli avversari.

Di queste sette reti, sei sono arrivate senza Bani in campo. Un dato che può far riflettere, ma che non basta a invertire la tendenza: la fase difensiva rimane un meccanismo collettivo e il Palermo deve ancora trovare la corretta stabilità, soprattutto in trasferta. Finora, lontano dal Barbera, solo a Bolzano contro il Sudtirol la porta è rimasta inviolata e nelle ultime quattro gare esterne i rosanero hanno sempre subito gol. Per il Corriere dello Sport, la risalita in classifica passa obbligatoriamente dal ritrovare equilibrio e compattezza.

La crescita fuori dal campo

Parallelamente, il club continua a lasciare il segno anche fuori dal rettangolo di gioco. Come evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, il Palermo è stato protagonista al Social Football Summit 2025 all’Allianz Stadium di Torino, distinguendosi tra le società più attive e innovative nella “performance digital”. Un riconoscimento che certifica l’impatto comunicativo del club e il suo legame con il territorio.

A confermarlo c’è anche la partnership con il 45º Paladino d’Oro Sport Film Festival, storica rassegna cinematografica che si terrà nel capoluogo siciliano dall’1 al 7 dicembre. Un’ulteriore dimostrazione – ribadisce Antonio La Rosa – dell’identità e della presenza della società rosanero nel tessuto cittadino.