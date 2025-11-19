Corriere dello Sport: “Palermo, la formula di Inzaghi per i gol”

Come analizzato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la priorità del Palermo è rialzarsi subito: riprendere fiducia, rimettere insieme i pezzi e ricominciare una serie utile. Le tre sconfitte nelle ultime quattro gare – sottolinea ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport – hanno inevitabilmente segnato non soltanto la classifica ma anche il morale dell’ambiente.

Per questo Filippo Inzaghi, nella trasferta sul campo della Virtus Entella, vuole ritrovare quella squadra solida e battagliera che aveva iniziato bene la stagione, aggiungendo però alcuni dettagli decisivi sul piano dell’atteggiamento. «Bisogna far valere la caratura dei giocatori arrivati per vincere», scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, evidenziando uno dei temi centrali: l’astinenza esterna. I rosanero non hanno segnato né a Catanzaro né con la Juve Stabia; l’anno scorso successe solo una volta, nelle prime due trasferte di Brescia e Pisa. Se inizialmente i problemi sembravano difensivi, oggi il quadro è ribaltato.

Un altro elemento, osserva ancora Paolo Vannini del Corriere dello Sport, riguarda il fondo sintetico. Il Palermo anticiperà la partenza per la Liguria per svolgere la rifinitura direttamente sul campo dove si giocherà. A Castellammare il terreno reso viscido dalla pioggia aveva creato più di un problema, compresa la scivolata decisiva nell’azione del gol di Cacciamani. La settimana è stata intensa: niente giorni liberi, doppie sedute e ancora assenze pesanti. Mancavano Pohjanpalo e Bereszynski, rientranti dagli impegni internazionali, e non si sono allenati Gomes e Gyasi, il cui recupero è rinviato di almeno una settimana.

Buone notizie però arrivano da Joronen, tornato in gruppo e destinato a essere titolare a Chiavari, e da Bani verso il pieno recupero al centro della difesa. Inzaghi ha lavorato su un 3-4-2-1 con Palumbo e Vasic alle spalle dell’unica punta e con Blin e Segre nel cuore del centrocampo. Resta aperta l’opzione Giovane, finora relegato in panchina nelle ultime cinque gare.

Capitolo tifosi: dopo varie trasferte con divieti, a Chiavari i supporter rosanero potranno esserci, ma con limitazioni. I residenti a Palermo e provincia potranno acquistare esclusivamente i tagliandi del settore ospiti e soltanto se in possesso della Siamo Aquile Card. Come spesso accade nel Nord Italia, è prevedibile un buon seguito al fianco della squadra: lo stadio ligure dispone di 1.729 posti per il settore ospiti.