Corriere dello Sport: “Palermo, allarme Bani. Stop muscolare, salta il Modena”

Come riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo tornerà ad allenarsi oggi al Cfa di Torretta, ma con qualche apprensione per le condizioni fisiche di Bani. Il difensore, vittima di un infortunio muscolare, rischia di dover saltare le prossime due o tre partite, compresa la sfida contro il Modena del 19 ottobre.

Secondo quanto evidenziato da Vannini sul Corriere dello Sport, lo staff medico rosanero è in attesa degli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema, ma le prime sensazioni non sono positive. Il tecnico Filippo Inzaghi dovrà quindi studiare soluzioni alternative per il reparto arretrato, in un momento in cui la squadra sta trovando solidità difensiva.

Il Corriere dello Sport, nella firma di Paolo Vannini, sottolinea che la seduta odierna ha visto l’assenza di Joronen e Pohjanpalo, entrambi impegnati con la nazionale finlandese fino a domenica. Sul fronte infermeria, invece, arrivano segnali più incoraggianti da Ranocchia, che potrebbe riaggregarsi al gruppo già entro la fine della settimana.

Un sospiro di sollievo per Inzaghi, che spera di recuperare almeno il centrocampista per la prossima sfida di campionato.