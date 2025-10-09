Palermo, fiato sospeso per Bani. Ma torna Ranocchia

Fiato sospeso in casa Palermo per le condizioni di Mattia Bani. Come riportato da Antonio La Rosa sulle pagine del Corriere dello Sport, il difensore centrale è uscito al 21’ del primo tempo nella gara contro lo Spezia, a causa di un problema muscolare che desta preoccupazione nello staff tecnico rosanero.

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, Bani resta in forte dubbio per la sfida casalinga contro il Modena, in programma al “Barbera” dopo la sosta. L’auspicio del club, spiega ancora Antonio La Rosa sul quotidiano sportivo, è che l’infortunio non comporti un lungo stop e che il numero 13 possa rientrare già per i successivi impegni di campionato.

La speranza, scrive il Corriere dello Sport, è che la situazione sia simile a quella di Ranocchia, costretto a saltare tre gare ma pronto al rientro proprio il 19 ottobre contro i “canarini”. Nel frattempo, la squadra è tornata ad allenarsi ieri a Torretta dopo tre giorni di riposo, sotto la guida dell’allenatore in seconda Maurizio D’Angelo, complice l’assenza di Pippo Inzaghi, impegnato a Roma per l’assemblea dell’European Football Clubs.

Come riferito da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport, i rosanero hanno svolto una seduta pomeridiana con lavoro sul possesso palla e fase aerobica. Assenti i due finlandesi Joronen e Pohjanpalo, convocati in Nazionale per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Lituania e Olanda.