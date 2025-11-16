Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro giocatori da valutare”

Come riportato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, in vista della trasferta di Chiavari contro l’Entella, Pippo Inzaghi spera di recuperare l’intero organico, fatta eccezione per Ranocchia, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato contro la Juve Stabia. Le attenzioni del tecnico sono rivolte soprattutto ai quattro giocatori non ancora al 100%: Joronen, Bani, Gomes e Gyasi.

Secondo quanto evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Joronen sta recuperando dal problema accusato proprio nel match di Castellammare. Il portiere ha rinunciato alla convocazione della Finlandia, ma le sensazioni sono positive: solo la prossima settimana Inzaghi prenderà una decisione definitiva, consapevole però di poter contare su un Bardi in grande forma, attualmente davanti a Gomis e Avella nelle gerarchie.

Situazione più serena anche per Bani: come spiegato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il difensore non ha partecipato all’allenamento di ieri, ma la gestione dei carichi di lavoro sembra indirizzata a garantirne il recupero ottimale per sabato prossimo. Tra i quattro non al top, è proprio lui quello con maggiori chance di partire dal primo minuto.

Più complessa la situazione di Gomes e Gyasi, che continuano a lavorare a parte ma puntano a rientrare il prima possibile. Il centrocampista francese, precisa Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, ha segnato progressi più rapidi del previsto: la spalla infortunata contro il Pescara sta rispondendo bene e il giocatore avrebbe buone possibilità di rientrare già contro l’Entella. Anche Gomes sta accelerando per essere almeno tra i convocati, dopo un mese passato ai box.

Il recupero di uno o più di questi elementi offrirebbe maggiori soluzioni a Inzaghi, che nelle ultime partite si è spesso trovato con opzioni ridotte in panchina. Una condizione che ha complicato le rotazioni e le letture tattiche in corsa, in un momento della stagione in cui la squadra avrebbe bisogno di forze fresche e continuità.