Palermo, indizio social per Veroli: la fidanzata avvistata in città

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 15, 2025

A volte il calciomercato passa anche dai profili social. Questa volta a far scattare il sospetto è Elena Cicoria, pallavolista e modella, nonché fidanzata del difensore mancino Veroli. Nelle ultime ore ha pubblicato alcune storie da Palermo: prima uno scatto panoramico con vista sul mare e sulle montagne, poi un video dei fuochi d’artificio sul lungomare.

Una semplice vacanza o il preludio a un trasferimento in rosanero? Intanto, mentre Veroli è impegnato con la sua attuale squadra, la curiosità dei tifosi cresce.

Palermo, indizio social per Veroli: la fidanzata avvistata in città

