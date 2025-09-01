Palermo, il Barbera si conferma tempio di passione: quasi 100 mila presenze in tre gare

Un inizio di stagione che non regala solo emozioni sul campo, ma anche numeri da record sugli spalti. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il Renzo Barbera ha accolto complessivamente 97.714 spettatori nelle prime tre uscite stagionali dei rosanero, compresa l’amichevole internazionale contro il Manchester City. Un dato che conferma l’affetto incondizionato del pubblico palermitano, degna rappresentazione del celebre «dodicesimo uomo in campo».

Dal 9 agosto, giorno della sfida con la squadra di Guardiola, fino al match di sabato scorso contro il Frosinone, lo stadio del Palermo ha registrato numeri imponenti: 34.665 presenze contro i Citizens, 30.868 nella prima di campionato con la Reggiana e 32.181 spettatori per l’ultima gara contro i ciociari. Come sottolinea ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, il trend è rimasto costante e testimonia la straordinaria partecipazione dei tifosi nel giro di appena 21 giorni.

Il calore del Barbera ha colpito anche gli avversari. Lo stesso Alvini, tecnico del Frosinone, ha confidato di essere rimasto impressionato dalla coreografia e dall’entusiasmo della tifoseria. Parole che trovano eco nelle dichiarazioni di Inzaghi, riportate da Salvatore Orifici sulle pagine del Giornale di Sicilia: «Ci dispiace non aver dato i tre punti a questa magnifica gente, gli applausi alla fine sono stati bellissimi».

Un’ulteriore nota di prestigio è arrivata dalla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per la prima volta ha assistito a un match del Palermo al Barbera. «Siamo molto onorati di aver avuto la presenza di Mattarella – ha detto Inzaghi – mi sarebbe piaciuto dedicare la vittoria a lui e a questa splendida gente». Un episodio che, come rimarca il Giornale di Sicilia a firma di Orifici, suggella la speciale connessione tra la città e la sua squadra.

Adesso, dopo la sosta, il Palermo tornerà in campo a Bolzano contro il Südtirol. L’attenzione si sposterà sul seguito di tifosi in trasferta, ma una certezza resta: l’affetto dei rosanero non conosce distanze.