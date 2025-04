Palermo Futsal Club, prima sconfitta al Tocha: rosa al secondo posto

Pomeriggio da dimenticare per la formazione allenata da mister Gentile che è uscita, per la prima volta in stagione, senza ottenere punti dal Tocha Stadium. Sconfitta dolorosa contro l’Oratorio San Vincenzo con il risultato di 3-4, subendo una clamorosa rimonta a 7 minuti dalla fine. Pioppo Futsal che sorpassa i rosanero con quest’ultimi che scendono al secondo al posto. A nulla servono i gol di Franco, La Fiura e Pisani.

Primo tempo che si apre con ribaltamenti sia da una parte che dall’altra con due squadre che si equivalgono. La sbloccano i rosanero con la rete di Franco ben servito da Fiorentino con un preciso passaggio in mezzo. Gli ospiti flirtano con il gol con Liga e Russo ma Calì, versione saracinesca, chiude perfettamente tutti gli attacchi coadiuvato dal solito Chinnici. Il primo tempo si chiude con il raddoppio di capitan La Fiura che fredda il portiere avversario con una conclusione di punta imprendibile. I primi 30 minuti si chiudono in gestione per i rosanero sopra di due reti.

Seconda frazione di assedio da parte dell’Oratorio che si presenta più volte dalle parti di Calì. Fiorentino perde un pallone sanguinoso e S. Russo batte Calì con un preciso tiro di punta. Solamente 60 secondi più tardi Pisani ristabilisce le distanze siglando il 3-1. Palermo Futsal Club che non chiude la partita e subisce nel finale di match la rimonta dei biancoazzurri. Dapprima è Di Mariano a ribattere in rete in tap-in poi V. Russo ad inserirsi indisturbato in area di rigore. Sul risultato di 3-3 il Palermo prova il tutto per tutto ma ecco che V.Russo, scappato in velocità a Fiorentino e Di Chiara, batte Calì per la seconda volta in partita. Franco da due passi sbaglia il gol del pareggio con il signor Godino che sancisce la fine della partita.

Perde per la prima volta tra le mura amiche il Palermo Futsal Club che sprofonda al secondo posto in classifica dopo, quasi, un intero campionato in vetta. A due giornate dalla fine si complica il cammino della ciurma di mister Gentile. Prossimo appuntamento previsto per sabato 12 aprile alle ore 15:30 contro il Futsal Emiri.