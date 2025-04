Arbitro Siciliano aggredito a Riposto. Il Palermo: “Condanniamo con fermezza l’increscioso episodio di violenza”

Il Palermo FC ha espresso una forte condanna attraverso i suoi canali social in seguito all’aggressione subita da un direttore di gara durante l’incontro playoff Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara. L’episodio si è verificato ieri sera allo stadio Luigi Averna di Riposto, aggiungendosi a una serie di violenze che hanno colpito gli arbitri in Sicilia e nel resto d’Italia.

Attraverso un post sui social media, il club ha dichiarato: “Il Palermo FC condanna con fermezza l’increscioso episodio di violenza che ha colpito un giovane arbitro siciliano durante una gara Under 17 ed esprime la propria solidarietà all’Associazione Italiana Arbitri per questa ennesima inaccettabile aggressione.”

L’incidente ha sollevato nuovamente preoccupazioni riguardo la sicurezza degli arbitri nelle competizioni giovanili e la necessità di un intervento più incisivo per prevenire tali episodi in futuro. Il club si è detto pronto a collaborare con le autorità competenti e l’Associazione Italiana Arbitri per garantire che episodi simili non si ripetano, riaffermando l’importanza di promuovere i valori di rispetto e sportività in ogni livello del calcio.

