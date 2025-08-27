Palermo-Frosinone, vietata la trasferta ai tifosi giallazzurri

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025
Tifosi del Frosinone

Tifosi del Frosinone (foto LaPresse) - Ilovepalermocalcio.com

Il Frosinone ha ripreso a lavorare in vista della sfida di sabato sera contro il Palermo al “Renzo Barbera”. La gara si disputerà senza la presenza dei sostenitori giallazzurri.

La Prefettura di Palermo, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio ai residenti in provincia di Frosinone. Contestualmente è stata decisa anche la chiusura al pubblico del Settore Ospiti.

I rosanero, quindi, affronteranno i ciociari senza la presenza dei tifosi avversari sugli spalti.

Ultimissime

Tifosi del Frosinone

Palermo-Frosinone, vietata la trasferta ai tifosi giallazzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Lucioni: «Palermo adesso è una corazzata. Fui costretto ad andare via e Dionisi non disse nulla»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Corriere dello Sport: “Vardy, la Cremonese ci crede. Cutrone-Parma. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Corriere dello Sport: “Castagnetti-Cesena. Sepe-Pescara? Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Corriere dello Sport: “Palermo, tre calciatori in uscita”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025