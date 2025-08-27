Palermo-Frosinone, vietata la trasferta ai tifosi giallazzurri
Il Frosinone ha ripreso a lavorare in vista della sfida di sabato sera contro il Palermo al “Renzo Barbera”. La gara si disputerà senza la presenza dei sostenitori giallazzurri.
La Prefettura di Palermo, infatti, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per tutti i settori dello stadio ai residenti in provincia di Frosinone. Contestualmente è stata decisa anche la chiusura al pubblico del Settore Ospiti.
I rosanero, quindi, affronteranno i ciociari senza la presenza dei tifosi avversari sugli spalti.