Palermo-Frosinone, spettacolo senza gol. La fotogallery

Un pareggio a reti bianche che non ha tolto emozioni al pubblico del “Renzo Barbera”. Palermo e Frosinone si sono affrontate a viso aperto, dando vita a una sfida intensa e combattuta, in cui le difese e i portieri sono stati i veri protagonisti.

Nel primo tempo la squadra di Alvini ha imposto il proprio ritmo, costringendo Joronen a più di un intervento decisivo. I rosanero hanno risposto con qualche iniziativa isolata, senza mai riuscire a mettere davvero in difficoltà Palmisani.

La ripresa ha invece visto una crescita della formazione di Inzaghi, sospinta dall’entusiasmo del pubblico e dalle giocate di Ranocchia e Segre. L’occasione più clamorosa è arrivata al 52’, quando Pohjanpalo ha sfiorato il gol del vantaggio con un destro che è terminato di un soffio a lato. Dall’altra parte, il Frosinone ha provato a pungere in contropiede, ma senza trovare la zampata vincente.

Alla fine il punteggio resta fermo sullo 0-0, lasciando un pizzico di amaro in bocca a entrambe le squadre. Ma la partita ha regalato intensità, duelli, occasioni ed emozioni che abbiamo raccolto negli scatti più belli della serata.